Шокиращи кадри, на които се вижда как хора припадат вследствие на мистериозния коронавирус, набират популярност в социалните мрежи. Същевременно Китай започва изграждането на нова болница в Ухан за заразени.

Твърди се, че е страшната зараза е тръгнала именно от Ухан.

Wuhan China 🇨🇳



Corona Virus Update

Disturbing Leaked Video shows People literally falling over as they succumb to Virus.



10 cities 33 million people have now been quarantined.

1 case found outside quarantine area This Morning.



Retweet The Truth

Появиха се подобни кадри, заснети в коридор на жилищна сграда в Ухан.

Коронавирусът взема нови жертви

Видео от летището в града показва как работници от службата по медицинска сигурност, мобилизирани да помагат за лавинообразно разпространяващата се епидемия, оказват първа помощ на човек в безсъзнание.

This has all the makings of a very serious event. These videos are all over the place in china, and these people are very, very ill.

Коронавирусът стъпи и в Европа, изследват четирима болни

В болниците, които предоставят помощ на жители със симптомите на вируса, настъпи истински хаос.

Chaotic scenes in a Hospital in #Wuhan as #WuhanCoronavirus breaks out. Currently the Chinese government still working on a new hospital in the city, specifically for patients of the #coronavirus.

Коронавирусите са от семейството вируси, които се наричат така заради начина, по който изглеждат под микроскоп - те са сферични и повърхността им е покрита от шипчета, приличащи на корона.

Какво знаем за коронавируса?

Инфекциите от коронавируси се проявяват с широк кръг от симптоми, сред които треска, кашлица, затруднения в дишането. При тежките случаи може да се стигне до пневмония, бъбречна недостатъчност и смърт.

Втори град в Китай въведе извънредно положение заради коронавируса

Предварителните изследвания сочат, че коронавирусът от Ухан може да е преминал при хората от змии. Медицински експерти на китайското правителство обаче допускат, че източник може да са плъхове и язовци.

СЗО: Засега няма за бъде въвеждано международно извънредно положение (ВИДЕО)

Както и другите коронавируси, и този от Ухан се предава между хората по въздушно-капков път, както и чрез заразени повърхности.

I don't want to cause panic, but it's my responsibility to inform the public! We're in a deep pickle with #coronavirus outbreak. I have information that the virus mutated and much worse than SARS. I'll be posting more info on my main thread after confirming with the second source

Лабораториите ни могат да докажат 4 типа коронавирус

Друго видео показва как хора преминават през летище близо до Ухан, транспортирани в специална камера. Така рискът от зараза е сведен до минимум.

Русия разработва ваксина срещу китайския коронавирус

Офис служители в града пък се опитват да запазят стерилна средата чрез найлони, макар това да не изглежда много надеждно.

This #coronavirus is definitely not a joke and I'm in the heart of Wuhan🥺

Властите в Бразилия подозират случай на коронавирус

От ранни зори в петък десетки багери работят на строителната площадка, а новата болница трябва да е завършена и оборудвана до 2 февруари. Площта на лечебното заведение ще бъде 25 хиляди квадратни метра, като в нея ще могат да се лекуват едновременно хиляда пациенти.

Болницата трябва да бъде изградена по модела на „Xiaotanshan” в Пекин, която беше построена за седем дни по време на епидемията от вируса SARS през април 2003 г. По това време капацитетът й достигна хиляда легла, а пациенти от цялата страна бяха лекувани там в продължение на два месеца.

China is building a new 1,000-bed hospital in five days to treat victims of the new deadly coronavirus.



Get the latest on the #coronavirus here

Китайските власти започнаха и дезинфекция на определени жилищни комплекси.