84-годишен мъж от Бергамо е починал след заразяване с коронавирус. Това е четвъртата жертва на заразата в Италия, пише „Ла Република”.

КОРОНАВИРУС: Пусти улици, изоставени магазини и затворени училища в Италия (ВИДЕО)

Коронавирусът вече създава сериозни проблеми в Италия. Броят на заразените е над 150. В десет населени места е обявена двуседмичната карантина. По последни данни в отцепената зона има около 300 наши сънародници.

В област Ломбардия са около 10 000 наши сънародници, а в Милано са малко над 5 000.

„В зоната на карантина, по преброявания от 2019 г. има 313 българи”, обясни Таня Димитрова, генерален консул в Милано. „В засегнатите провинции има над 15 000 българи. Ако съдим по обажданията, които получаваме, хората са много притеснени”, заяви Димитрова.

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.



Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 24, 2020

Италианските медии пуснаха кадри как притеснени хора в едно от блокираните градчета се тълпят пред магазините, за да се презапасяват с храна и други продукти. Накрая полицай трябва да им обясни, че ако не въведат ред, магазинът няма да отвори.

„Магазините са отворени, но всичко е празно. Нямаме право да напускаме града, дори при нас да няма зараза”, обясни пред NOVA българката Ралица Николова, която от години живее в Италия.

Броят на новооткритите случаи е все по-голям. От неделя вечерта до понеделник на обяд нарасна от 150 до над 200.

„От организационна гледна точка, работим с армията. Искам да им благодаря, защото веднага предоставиха стаи и легла”, заяви Анджело Борели, директор на Гражданска защита.

Миланската Скала затвори. Известният оперен театър е затварял само 6 пъти за два века и половина. При това за драматични събития като бомбардировки през Втората световна война.

„Работя за IT-фирма, която затвори офисите си в Милано. Каза на хората да работят от домовете си. В Рим още няма такива мерки, но съм притеснен”, заяви Алесио Крео, софтуерен консултант.

Заразата в Италия поражда много въпроси. Нито един от заразените стотици италианци не е бил в Китай и няма данни да са имали близки контакти. Това кара специалистите да мислят, че болестта е от дълго време в страната, без някой да е засякъл, че има проблем.

Българи искат да приберат децата си, които учат в Италия

Междувременно стана ясно, че ЕС отпуска 230 млн. евро за борба с разпространението на вируса.

Сумата ще бъде разпределена за лабораторни изследвания, за производство за лекарствени средства, за помощ за Китай, както и за връщането на европейски граждани от засегнатите райони, предаде БТА.

Еврокомисарите по управлението на кризи Янез Ленарчич и по здравеопазването Стела Кириакидис призоваха днес ЕС да има единен отговор и да повиши усилията за противодействие на разпространението на вируса.

Българка в Италия: Страхът от коронавируса е огромен, улиците са безлюдни

Ленарчич заяви, че би било много жалко, ако сложната обстановка се използва с политически цели. Той настоя всяка оценка на държавите от ЕС за предприеманите мерки да почива на научни данни и да води до съразмерен отговор. Ленарчич поясни, че всяка държава преценява сама какви мерки да предприеме, но призова за тясна и постоянна съгласуваност. Той не отрече възможността да се прибегне до затваряне на Шенгенското пространство, като поясни, че подобна мярка е част от готовността за действие в извънредна обстановка. По неговите думи всяка европейска държава сама преценява какви съвети за пътуване да дава на своите граждани. Еврокомисарят отбеляза, че ЕК е препоръчала на своите служители да избягват пътувания до Китай, Хонконг и Макао.

These pics show what is happening in northern Italy, near Milan, for the spreading of #Coronavirus panic. Authorities claim that all is under control but the growth of psychosis becomes evident. pic.twitter.com/KsLij2jrIc — Nicola Marino (@nikmarino9) February 23, 2020

КОРОНАВИРУС: Пусти улици, изоставени магазини и затворени училища в Италия (ВИДЕО)

Еврокомисарят Кириакидис заяви, че ЕК ще направи всичко възможно, за да подкрепи държавите от ЕС. Тя призова хората да не се поддават на паника и дезинформация. По нейните думи през последните дни е била разпространявана дезинформация за вируса.

Panic buying is being reported in Milano, Italy amid #coronavirus fears.



The cat is out of the bag, it can't be put back in. #COVID19 pic.twitter.com/TTuuzBx3Hn — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) February 23, 2020

Кириакидис съобщи, че утре международни експерти ще пристигнат в Италия. Ленарчич поздрави бързата реакция на италианските власти за предотвратяване на разпространението на заразата.