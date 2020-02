Седем души бяха убити в Делхи при протести срещу спорния нов закон за гражданството на Индия. Размириците съвпаднаха с първото официално посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната. Полицай и шестима цивилни са загинали по време на сблъсъците между привърженици и противници на закона, съобщават Би Би Си и БГНЕС. По улиците са били запалени автомобили.

Индия е първа по смъртни случаи в света, свързани със замърсяването

Според недоволните законът е насочен срещу 200 милиона мюсюлмани в Индия. Наблюдатели смятат, че инцидентите са затъмнили „блясъка” от посещението на американския държавен глава.

Gujarat Model of 2002 being implemented in Delhi



This one video explains enough. Six civilians and one policeman died as a result. (Warning: Highly Abusive Language) pic.twitter.com/oTljKn96d3 — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) February 25, 2020

Приетите от индийския парламент поправки в закона за гражданството позволява на немюсюлмани – бежанци от съседните Афганистан, Пакистан и Бангладеш да получат индийско гражданство по облекчена процедура, ако са жертва на режима в своите страни. Това предизвика недоволството на индийските мюсюлмани, които смятат, че поправките нарушават конституционните разпоредби и дискриминират част от гражданите на официално светската държава по религиозен признак.

At least seven people, including one police officer, have been killed after violent clashes broke out in the Indian capital between hundreds of supporters and opponents of a law that fast-tracks citizenship for non-Muslim minorities from select countries. https://t.co/2u507N17UZ — CNN International (@cnni) February 25, 2020

Токсична мъгла обви Делхи (ВИДЕО+СНИМКИ)

As houses are being burned to the ground in Khazoori Khas in North East Delhi- there is NO police present in the area.

This is 3rd day of #DelhiRiots. Why is this still on? pic.twitter.com/ZEzRZEN6Do — Runjhun Sharma (@Runjhunsharmas) February 25, 2020

Жителите на североизточните индийски щати се опасяват, че поправките ще докарат при тях легално милиони граждани от Бангладеш, а това не е в интерес на местното население.

At one end there are those propagating violence, at the other end there are those propagating Hindu-Muslim unity in riot affected areas of North-East Delhi. pic.twitter.com/Pw6RZlBkob — Ankit Lal (@AnkitLal) February 25, 2020

Опозицията обяви, че законът има дискриминиращ характер, защото лишава мюсюлманите от възможността да получат индийско гражданство, а религиозната принадлежност не би трябвало да е условие за това.