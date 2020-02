Земята се сдоби с нова луна, голяма колкото автомобил. Астрономи от проекта Каталина в Аризона, са видели мъждив обект да се движи бързо през небето на 19 февруари. През следващите дни специалисти от още шест обсерватории по света са наблюдавали обекта, наречен 2020 CD3, и са изчислили, че той е свързан гравитационно със Земята от около три години, предаде БТА.

Съобщение за откритието, публикувано от Центъра за малки планети, който наблюдава малки космически обекти, уточнява, че "не е открита връзка с известен изкуствен обект". Това означава, че става дума най-вероятно за астероид, прихванат от земната гравитация, докато е преминавал наблизо.

Това е едва вторият астероид, за който се установява, че е прихванат от планетата ни като мини луна. Първият 2006 RH120, остана около Земята от септември 2006 г. до юни 2007 г., след което се измъкна.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl