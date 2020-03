Крайбрежни паркове във френската столица Париж бяха затворени след като река Сена излезе от бреговете си след няколкодневни валежи, съобщиха столичните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

На измервателния пункт Аустерлиц водите на Сена достигнаха до 4,2 м, с повече от 2 м над нормалното си равнище, и бяха залети някои нискоразположени кейове и крайбрежни пешеходни зони.

