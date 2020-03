ММА звездата Конър Макгрегър похарчи 1 млн. евро за предпазно оборудване за медицинския персонал в болниците, лекуващ пациенти с коронавирус в Република Ирландия.

Макгрегър изпрати съобщение на финансови министър на страната Паскал Донахоу и разкри съдържанието в Twitter. Донахоу писал на ММА боеца и поискал от него да уведоми свотеи 7.9 млн. последователи в Twitter да практикуват социално дистанциране.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA