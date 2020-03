Специалист по бойни изкуства в Индия подобри Гинес рекорд, след като с лакътя си счупи 256 ореха само за 1 минута, съобщават ЮПИ и БТА.

От Книгата на рекордите Гинес прегледаха отново данните за опита и оповестиха, че Мухамад Рашид е подобрил рекорда от 229 счупени ореха, регистриран от индийския специалист по бойни изкуства Прабхакар Реди.

Рашид е счупил въпросните 256 ореха в рамките на експеримент през декември миналата година.

Good News from Guinness World Records



The most walnuts crushed with the elbow in 1 min. is 256, & was achieved by Muhammad Rashid in Karachi, Pakistan on 1 Dec 2019.



Previous Record was made by India's Prabhakar Reddy@GWR#Pakistan #COVID2019 #StayHome #hometasking pic.twitter.com/MJn2cXfCPm