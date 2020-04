Зоопаркът в Маями сподели снимки на две бебета димни леопарди, предаде БТА.

"Двете леопардчета от мъжки и женски пол са изолирани в леговище заедно с майка им Секай, откакто се появиха на бял свят на 11 февруари. Така могат да избегнат външния стрес", се казва в комюнике на зоопарка. Пазачи редовно следят здравословното им състояние. Животинките вече са били ваксинирани. Те са в много добре здраве, а майка им продължава да ги кърми.

"Сред непрестанния поток от стресиращи новини се надяваме, че това ще върне усмивките по лицата на много хора", заявиха от дирекцията на зоопарка.

Бебета леопарди от критично застрашен вид "дебютираха" в зоопарк (СНИМКИ)

Zoo Miami is excited to announce the successful births of highly endangered clouded leopards. The two kittens were born on February 11th and have been secluded in a den with their mother since then to avoid any external stress and allow proper bonding. 📸:@RonMagill pic.twitter.com/R4yhDe6dlc