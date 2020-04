Кръстникът на принц Джордж – 29-годишният Хю Гросвенър, дари общо 12,5 милиона паунда на Националната здравна служба на Великобритания за борба с коронавируса. Това съобщи Daily Mail.

#DukeOfWestminster #HughGrosvenor should spend a month living with a family who are on low/no income living in #SocialHousing, then use a fraction of his £B's to BUILD S/Housing! Show some respect, man! I'll bet some of your staff live in council homes! https://t.co/1N59jB4JiS