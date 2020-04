Природозащитниците в Бразилия пуснаха кадри на бебе южноамерикански тапир - първото, видяно в горите на Рио де Жанейро от повече от 100 години, съобщава БГНЕС.

Малкото, чийто пол все още не е известен, е на около три месеца. Гестационният период за тези животни е 13 месеца, а майките раждат само по едно малко на бременност.

#Conservationists in #Brazil have released footage of a baby South American #tapir , the first seen in Rio de Janeiro's forests in more than 100 years. #wildlife #ThursdayThoughts #thursdaymotivation #thursday #inspiration #animals #nature https://t.co/qy3hr6G73s

През 2016 г. професор Фернандо Фернандес от Федералния университет в Рио де Жанейро излезе с идеята да чифтоса 10 двойки южноамерикански тапири в резервата на Рио за период от 3 до 4 години.

"Женската, която роди бебето, е Ева. Тя беше първата, която отново беше заплодена през декември 2017 г. и сега роди първото си бебе в природата. Другата женска, за която смятаме, че е бременна, е Флора", обяснява Марон Галиез, координатор на програмата за репродуктивност, наречена "Проект "Рефауна".

Tapir babies in Brazil...! This is conservation happening in real-time (though it has taken an 8-year project to get to this point). They're described as the gardeners of the forest - how sweet. https://t.co/1TaYljTZpp