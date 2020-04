Случаите на мистериозно заболяване, свързано с COVID-19, което засяга деца в Обединеното кралство, се увеличават, пише DarikNews.bg . Заболяването се е появило едновременно с пандемията от коронавирус. За новата болест съобщиха вчера от британската здравна система NHS. До момента експертите на Острова разполагат с информация за по-малко от 20 такива случаи, но въпреки малкия брой, медиците считат случващото се за сериозна опасност.

Случаите имат характеристики на синдром на токсичен шок или болест на Кавазаки - рядко заболяване на кръвоносните съдове. Симптомите на заболяването са вътрешни възпаления, стомашни болки, треска, зачервен език и обриви.

The health secretary has expressed his concern after some children in the UK have died from a rare inflammatory syndrome which has been linked to #COVID19 https://t.co/jbYXikQOYZ — SkyNews (@SkyNews) April 28, 2020



Само някои от децата с подобни симптоми са дали положителни проби за COVID-19, така че учените не са сигурни дали тези редки симптоми са причинени от коронавируса или от нещо друго.

UK health experts are examining links between coronavirus and another new disease emerging in children. An urgent alert has been sent to doctors across Britain but health bosses are assuring parents that it is rare. @GreenhalghSarah #7NEWS pic.twitter.com/4DcxOh1CCi — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) April 28, 2020

„Това е нова болест, която смятаме, че е причинена от COVID-19, но не сме 100% сигурни, тъй като някои от болните са с отрицателни тестове за коронавирус”, казва британският здравен министър Мат Ханкок.

Health Secretary Matt Hancock today said he was “worried” about a rare and potentially fatal new condition that may be emerging in children in the UK as a result of coronavirus. (via @LBCNews)https://t.co/VezPlRflF6 — LBC (@LBC) April 28, 2020

Той е разпоредил да започне спешен преглед на медицинската документация за всички деца с вътрешно възпаление, които са били подложени на интензивно лечение през последния месец. Целта е възможно най-бързо да се установи какво предизвиква новата болест.

UK children dying of new disease 'possibly linked to coronavirus' https://t.co/EGRP6DkZa2 pic.twitter.com/RcjIwGcUTw — Al Jazeera News (@AJENews) April 28, 2020

