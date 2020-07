Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес в окръг Португеза в северозападна Венецуела, информира БГНЕС. Съобщение за това е публикувано в Twitter на страницата на Венецуелската служба за сеизмологични изследвания.

Felt #earthquake (#sismo) M5.2 strikes 85 km SW of #Barquisimeto (#Venezuela) 9 min ago. Please report to: https://t.co/0uOhWKGt4H pic.twitter.com/7LKqej5p5w