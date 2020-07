Един от бодигардовете на кралица Елизабет Втора е арестуван по подозрение за притежание на наркотици, пише Dailymail.co.uk. Твърди се, че по време на негово дежурство в баня в двореца "Сейнт Джеймс" е намерена дрога. Полицията е претърсила стаята и колата на охранителя в Бъкингамския дворец. Открити са девет сака с кокаин и кетамин.

Бодигардът е отстранен от задълженията си до края на разследването.

Queen's elite bodyguard held 'for possessing coke after powder found in palace' https://t.co/OO2Yr8rVsV