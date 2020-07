Пожар, избухнал в четвъртък в град Англе, в югозападната част на Франция, е унищожил до момента 165 хектара гора, съобщи кметът на града Клод Олив, цитиран от световните агенции и БТА.

"Успяхме да овладеем разпространението на пожара", заяви той. По думите му обаче остават три огнища, с потушаването на които са заети противопожарните служби. Освен това кметът отбеляза, че "заради жегите не се изключва риск от повторно избухване на пожари в горските масиви".

"Според данни към тази сутрин от огъня са унищожени 165 хектара горски масиви. На гората са нанесени сериозни щети", добави Олив. По информация на префектурата на департамента Атлантически Пиринеи в резултат на пожара 16 души са се отровили с дим, а 16 къщи са изгорели. Служител на противопожарната служба и петима полицаи са получили травми при гасенето на пламъците и са откарани в болница. В момента с огнищата на пожара се борят около 130 пожарникари.

