Отборът на Байерн Мюнхен буквално унищожи Барселона в дългоочаквания ¼-финал между двата гранда в Шампионската лига. Германският шампион унижи каталунския гранд с невижданото 2:8. С по 2 гола се отчетоха Томас Мюлер и Филипе Коутиньо, който е собственост на испанците. "Ещадио да Луж" бе арена на сблъсъка, а баварците ще играят срещу Манчестър Сити или Олимпик Лион на 1/2-финалите.

В третата минута Роберто опита подаване по земя от десния фланг към Суарес в наказателното поле, но Боатенг се намеси с решителен шпагат, след който Нойер бързо изби топката.

Само секунди по-късно баварците нанесоха своя удар. Перишич спринтира отляво и намери непокрития Мюлер, който направи двойно подаване с Левандовски в пеналтерията и германецът препарира Тер Стеген с безпощаден шут от близка дистанция.

Барселона обаче отговори по светкавичен начин. В седмата минута Алба нахлу по фланга и опита центриране към Суарес, но Дейвид Алаба в опита си да изчисти топката с десния крак, си вкара автогол.

Bayern playing with such a high-line but don't take this great finish away from Alaba even though it was an own-goal

