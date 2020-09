Бразилецът Раймундо Леонардо де Оливейра може да се похвали не само, че е столетник, но и че е преживял две световни епидемии, и то на собствен гръб. Наскоро той се е възстановил от Covid-19, сто години след като е преживял и испански грип като деветмесечно бебе. Днес Раймундо е на 102 години.

Според „Дейли Мейл“, пенсионираният фермер е прекарал две седмици в реанимация в болница в бразилския щат Мина Жераис. Той се е заразил с коронавирус, но не е бил интубиран или свързан с респиратор.

