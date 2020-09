През осемдесетте години на миналия век на актрисата Джейн Фонда й се случило да плува гола с Краля на поп музиката Майкъл Джексън и това много й харесало, съобщават Контактмюзик и БТА.

Арестуваха Джейн Фонда и Тед Дансън заради екопротест (ВИДЕО+СНИМКИ)

Това станало, когато изкарали заедно един уикенд, докато тя участвала в снимките на лентата "На златното езеро", излязла през 1981 година.

Michael Jackson and Jane Fonda naked. You're welcome. Now, go claw your brain's eye out https://t.co/MDB2hFLdag — Mark Williams (@TalkerMark) September 19, 2020

"Майкъл се оказа една трогателна, много интересна личност. Познавах го доста добре. Аз плувах гола с него, а вие си мислете каквото си искате!", довери актрисата.

Jane Fonda Reveals She Once Skinny Dipped with Michael Jackson https://t.co/iosAGSoCvv via @decider — JohnnyAi (@JohnnyAi) September 19, 2020

Джейн е дъщеря на актьора Хенри Фонда и сестра на Питър Фонда. Тя добре познава знаменитостите от шоубизнеса заради многогодишната си холивудска кариера. Джейн първа изказа възхищението си от задните части на Ким Кардашиян.

Michael Jackson and Jane Fonda naked. You're welcome. Now, go claw your brain's eye out https://t.co/MDB2hFLdag — Mark Williams (@TalkerMark) September 19, 2020

Джейн Фонда ще бъде почетена с награда "Стенли Кубрик"

Фонда станала добра приятелка и с певицата Даяна Рос, "един много мил човек", по нейните думи. Не със същото впечатление обаче тя останала от световноизвестния режисьор Алфред Хичкок, който не я одобрил за кастинга на един от филмите му.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.