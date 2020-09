Трима българи са задържани в Индия за източване на банкомати. Това съобщава местното издание Times of India.

Българите били заловени след сигнали за нерегламентирани транзакции от сметки на местни жители в щата Гоа.

Three #Bulgarian nationals arrested as #Panaji and #Porvorim police bust #ATM skimming racket; laptops and skimming cameras seized@DGP_Goa @spnorthgoa