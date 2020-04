Мистериозен хакер открадна 25 милиона долара в криптовалути - и след това ги върна, пише БГНЕС.

Нерегламентирани тегления на пари от банкови карти след кражба на лични данни в интернет

Записите показват, че средствата в различни криптовалути са изтеглени от платформа, базирана в Китай.

Hackers steal $25 million worth of cryptocurrency from Uniswap and https://t.co/M9Mrvc4hqf https://t.co/fl9Vtg5BtI