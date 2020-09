Значителни валежи, придружени от гръмотевични бури, паднаха в Италия. Най-засегната е южната част от страната. На места имаше и сериозна градушка. Очаква се лошото време да продължи и през следващите дни.

БЕДСТВИЕ: Порои, наводнения и свлачища в Северна Италия

On October 29th, 2018 a storm system called Vaia decided to destroy Italy. While the worst impacts were on the Northeast mountains and rivers, four F1/2 tors occurred in the Sardinia region. This one occurred in the Sindia area and today I'm proud to present its path as well pic.twitter.com/E5JZyUCi92 — Pavanator (@PavanFederico00) September 22, 2020

Десетки жертви на наводнения в Афганистан

An awesome Storm in Italy yesterday. Photos by Italian Weather pic.twitter.com/zCAIGVyYh3 — Kremer Mike (@KremerMike2) September 23, 2020

Isolated exploding storm in Campomarino di Maruggio South Italy today, Sept 21th. Thanks to Cecilia Rubino for the report - posted with permission. pic.twitter.com/hrLi5Js94x — severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 22, 2020

A lightning storm over Rome, Italy on September 22nd.



Thanks to Mariateresa Tama Barbaro for the report. Posted with permission. pic.twitter.com/8fVozJ75EE — severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 23, 2020

​

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.