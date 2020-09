Видеоклип с роботизирано куче, което обикаля през нощта по улиците на канадски град, взриви социалните мрежи, пише БГНЕС. Кадрите с робота Спот, който е създаде от инженерите на "Бостън Дайнамикс", са заснети миналия четвъртък.

От видеото обаче не става ясно кой точно е канадският град, по чийто улици „патрулира” кучето. Момичето, което заснема робота, в началото изпада в шок, но скоро променя отношението си в приятелско, поздравявайки четирикракия робот със „Здравей, приятелю“.

Viral video: Boston Dynamics Robot Dog Spotted In Public On The Street - Girl Recording The Video Says "I Love You" To The Robot.



Story: https://t.co/ut1mt0ZJtF pic.twitter.com/AIXe4zIi94