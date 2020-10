Канадският град Азбест гласува да се преименува на Вал-де-Сорсез (Val-des-Sources), съобщи кметът с надеждата да се сложи край на връзката на града със смъртоносния минерал, предава агенция "Фокус".

Азбест, град на 100 километра от Монреал с население 6 700 души, е исторически преплетен с близката азбестова мина Джефри, която е била активна до 2012 г. и е била гръбнакът на местната икономика.

New name for a Canadian town called Asbestos https://t.co/b9WgCPVNTH

Но градът e решил да промени името си най-вече по икономически причини, след като години наред има лоша слава, откакто азбестът - влакнест кристален минерал, често използван като изолация на сгради - беше обявен от СЗО за причиняващ рак през 80-те години.

