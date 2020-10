Датският изобретател милионер Петер Мадсен, осъден за убийството на журналистката Ким Уол на борда на подводницата му, е заловен при опит да избяга от затвора „Херстедвестер”, където изтърпява наказанието си, съобщава БГНЕС. Мадсен успял да се отдалечи на около километър, след което полицията го настигнала и снайперисти го взели на прицел.

Police have captured Peter Madsen, the Danish inventor found guilty of the mutilation and murder of Swedish journalist Kim Wall, after he briefly escaped from a jail near Denmark's capital https://t.co/DGzx74GiRs — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 20, 2020

Изобретателят, който бил с колан, приличащ на взривно устройство, седнал отстрани на пътя. Съобщава се, че той е заплашил да взриви взривно устройство. Очевидци са видели сапьори на място. Нямало експлозия или стрелба. Полицията заяви, че са върнали Мадсен обратно в затвора.

Според „Копенхаген пост“ Мадсен е взел за заложник друг затворник по време на бягството си и се е заканил да взриви бомба. Не се съобщава дали наистина е разполагал с взривно устройство. Полицията в Копенхаген все още не е обявила официално как милионерът е успял да избяга. Полицията се свърза със съпругата на Мадсен Джени Крупен, бивша руска активистка, която поиска политическо убежище във Финландия.

Convicted murderer Peter Madsen, who killed journalist Kim Wall in 2017 on board his submarine, has been surrounded by police and arrested after trying to escape from prison.



More on this story here: https://t.co/XNp67QLK40 pic.twitter.com/VcpyA3ADyY — SkyNews (@SkyNews) October 20, 2020

През 2017 г. датският самоук изобретател Петер Мадсен заведе журналистката Ким Уол на подводница, която той проектира – за да пише за него. На следващия ден подводницата потъна и момичето изчезна. Изобретателят първо каза, че е свалил на брега Ким преди това, после че тя е загинала на лодката при нещастен случай. Части от тялото на Уол обаче са открити в морето.

Remember the Danish millionaire who killed a journalist on his home-made submarine?



He just broke out of prison.https://t.co/rZK1Kt9iyh — The Daily Beast (@thedailybeast) October 20, 2020

По тялото на журналиста са открити рани с нож в областта на слабините и гърдите, които според експертите са нанесени в момента на смъртта или непосредствено след нея. Мадсен беше обвинен, че е планирал престъплението си предварително, решавайки да удуши Вал или да й пререже гърлото. Изобретателят призна, че е разчленил тялото й, но твърди, че не я е убил нарочно. През април 2018 г. Мадсен беше осъден на доживотен затвор.

