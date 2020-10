Мащабна евакуация в самото сърце на Париж. Районът около Триумфалната арка във френската столица беше отцепен заради бомбена заплаха, съобщава Ройтерс, като се позовава на френската полиция.

Bomb threat at the Arc de Triomphe, in #Paris , #France . The area around the scene has been evacuated including metro stations and part of the #ChampsElysées pic.twitter.com/8kNCkC0MFS

Линиите на метрото и станциите разположени в близост също се евакуират. Затворени са улиците, водещи към Триумфалната арка. На място са има десетки полицаи и следови кучета.

Според информация на местни медии в района е открита чанта с амуниции. Изпратен е и екип на антитерористичното звено.

BREAKING: Around 3.10 p.m., passers-by found a bag full of ammunitions. They told the local police. The BRAV-M arrives on the scene to secure the surroundings. There are reports of bomb threats alert in the area of Arc de Triomph,#ChampsDeMars #Paris #France #ArcDeTriomph pic.twitter.com/Wr96xD9RI4