В близките дни адвокатите на популярната група "Вилидж пийпъл" ще подадат съдебни искове във Франция и в САЩ за неправомерното използване на парчето им YMCA от страна на американския президент Доналд Тръмп.

"През последните дни на кампанията за избор на президент на САЩ световноизвестният хит YMCA на състава "Вилидж пийпъл" беше широко използван без разрешение от кандидата Доналд Тръмп и неговия екип по време на митинги и като саундтрак на видеоматериал, разпространен из целия свят", написа в комюнике адвокатът на бандата Ришар Малка.

Този диско хит, който навремето накара цялата планета да танцува, е написан през 1978 г. от двама французи - Жак Морали и Анри Белоло, и американеца Виктор Уилис.

По време на кандидатпрезидентската си кампания Тръмп завършваше своите митинги именно с това парче. Във вторник той пусна в Twitter монтаж с кадри от свои срещи с избиратели, в които се вижда как прави няколко танцови стъпки под звуците на YMCA. С този клип Тръмп подканваше американците да гласуват за него.

