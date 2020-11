Отново задържаха медицинска сестра, заподозряна в убийството на осем бебета и в опит за убийството на други девет е неонатално отделение, съобщава в. „Дейли мейл”. Арестуваната Луси Летби е работила в болницата „Графиня Честър”, в графство Чешър, Северозападна Англия. Във връзка с подновеното разследване домът на медицинската сестра е бил претърсен.

Тя е била задържана през 2018 г. и 2019 г. от полицията, разследваща смъртта на новородени в здравното заведение в периода между 2015 г. и 2016 г.

Countess of Chester baby deaths: Police still questioning former neo natal unit nurse Lucy Letby over 8 murders and 6 attempted murders. pic.twitter.com/HAbJECEumD