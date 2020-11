Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за конкуренцията, Маргрете Вестагер е под карантина, съобщи самата тя в Туитър.

I have been informed that a working relation is tested corona virus positive. Luckily, he has no symptoms and I wish him all the best. I have been tested, am now in quarantine and will work from home the coming week.