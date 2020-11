Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в понеделник, че фондовият индекс "Дау Джоунс" (DJIA), включващ 30-те водещи американски компании, ще скочи над нивото от 30 000 пункта при положителни новини относно ваксината срещу COVID-19 на компанията Moderna.

Ваксината срещу COVID-19 на „Модерна” е показала 94,5% ефективност

"Фондовият пазар е много близо до 30 000 пункта след новите новини за коронавирусните ваксини. 95% ефективност на ваксината на Moderna!", написа Тръмп в "Туитър".

Междувременно фондовите борси на Уолстрийт стартираха очаквано с повишения търговията в понеделник след информацията за високата ефективност на разработваната от Moderna ваксина (94,5%).

STOCK MARKET GETTING VERY CLOSE TO 30,000 ON NEW VACCINE NEWS. 95% EFFECTIVE!