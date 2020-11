Осем души са ранени при стрелба вчера следобед в предградие на най-големия град в американския щат Уисконсин- Милуоки, съобщава БТА, като се позова на местната полиция. Силите на реда казаха, че стрелецът все още се издирва. Полицията била повикана по сигнал за стрелба в търговски център в предградието на Милуоки - Уоуатоса.

„Когато пристигнахме, стрелецът вече го нямаше”, посочи в комюнике полицията, като подчерта, че опасността не е отминала и призова жителите да стоят далеч от мястото на стрелбата.

Multiple people have been wounded in a shooting at a mall near Milwaukee, an official says https://t.co/Pd8f4TzpW9

В болница са докарани осем души, единият от които - тийнейджър, казаха властите, без да уточнят доколко сериозни са нараняванията на пострадалите. Според кмета на Уоуатоса Денис Макбрайд, цитиран от телевизия "Ей Би Си Нюз", животът им не е застрашен.

Wauwatosa police say a preliminary investigation shows that Friday's shooting "was not a random act, and was the result of an altercation" https://t.co/BbwH5kBH50