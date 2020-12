Убити и ранени, след като кола връхлетя пешеходна зона в западния германски град Трир. Инцидентът е станал до античната Порта Нигра. По данни на полицията при инцидента има пет жертви. Това са жени на 25 и 73 години, 45-годишен мъж, деветмесечно бебе и още един починал, чиято възраст все още не е ясна.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

Шофьорът на автомобила е бил задържан. При ареста той е оказал съпротива. Мъжът е 51-годишен германец от района "Трир-Саарбург". Заподозреният е бил пиян. Според прокурор мъжът е бил със „значителни количества” алкохол в кръвта. Показал е и индикации за психични проблеми.

Все още няма конкретни данни какъв е мотивът, стоящ зад нападението - терористичен, политически или религиозен.

„В момента не можем да кажем нищо конкретно за това каква е била мотивацията за извършването на деянието”, посочи говорителят на полицията в Трир Карл-Петер Йохем.

Кметът на града Волфрам Лайбе заяви пред обществената телевизия SWR, че над 15 души са ранени, като някои от тях сериозно.

По време на пресконференция градоначалникът уточни: „Шофьор караше безконтролно и с висока скорост през улицата. Идвам от центъра на града и гледката беше ужасяваща. Имаше маратонка, лежаща на паважа, а момичето, на което принадлежеше - беше мъртво”, добави Лайбе.

Очевидци също разказаха, че шофьорът на автомобила е преминал с висока скорост през пешеходната зона и умишлено е блъскал хората. Според тях той е изглеждал като в амок.

A man has been arrested in Trier, Germany after his car rammed multiple people leaving several dead and injured, unclear if it was an attack or accidental #Germany pic.twitter.com/8fwMZCMMLu — CNW (@ConflictsW) December 1, 2020

Центърът на града е блокиран от полиция, а над него кръжат хеликоптери. Органите на реда помолиха родителите да приберат децата си от училище по-рано, а гражданите да избягват центъра на града. Полицията апелира още да не се разпространяват видеа и снимки от мястото на инцидента.

At least 2 dead and multiple people seriously injured after a car drove into pedestrians in Trier pic.twitter.com/7q8kk7Ymk5 — CNW (@ConflictsW) December 1, 2020

Множество германски политици изразиха съпричастността си към близките на пострадалите и загиналите в инцидента. Сред тях бе и говорителят на канцлера Ангела Меркел - Стефен Зайберт. Той определи случилото се в Трир като „мъчително”.

Премиерът Бойко Борисов изрази съболезнования към семействата и близките на починалите от името на целия български народ.

„Моля се и за всички пострадали. Такива варварски актове на насилие нямат място в Европа и отговорните извършители трябва да понесат най-тежките наказания”, коментира Борисов във Facebook.

От МВнР заявиха, че Генералното ни консулство във Франкфурт е във връзка с полицията в Трир. Оттам уточняват, че към 18:30 ч. няма информация за пострадали български граждани.

Министерството настоятелно умолява всички наши сънародници да избягват широкия център на града, който в момента е затворен от полицията за извършване на процесуално-следствени действия.

