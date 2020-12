Американското списание "Тайм", което ежегодно избира „Личност на годината“, през тази година създаде нова категория „Дете на годината“. Това е 15-годишната изследователка в областта на високите технологии Гатанджали Рао, съобщава БГНЕС.

TIME Magazine has named 15-year-old scientist and inventor Gitanjali Rao as its first-ever Kid of the Year. https://t.co/81EPAnTEgx