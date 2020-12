С голямо мнозинство Европейският парламент одобри 7-годишния бюджет на ЕС. В него са заложени 15 милиарда евро допълнителни средства за ключови програми на ЕС.

Увеличението ще е в полза на 10 водещи програми, сред които - „ЕС в подкрепа на здравето“, „Еразъм+“ и програмата за научни изследвания "Хоризонт".

11 млрд. евро ще бъдат взети от глоби, които дружествата ще плащат при неспазване на правилата за конкуренция, а 4 млрд. ще бъдат осигурени от преразпределения и маржове в рамките на Многогодишната финансова рамка. Отделно 1 млрд. евро ще бъдат заделени за бъдещи кризи.

With today's vote, the @Europarl_EN has adopted a historic budget for a historic moment. This lays the foundations for a new beginning: a greener and fairer Europe.



Now is the time to have the political and ideological courage to carry out this radical transformation. pic.twitter.com/1KOX0w5LEu