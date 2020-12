Джордж Клуни се подигра на американския сенатор Тед Круз, че подкрепя Доналд Тръмп , въпреки че американският президент обидил съпругата му, като я нарекъл "грозна“. Круз беше отявлен поддръжник на републиканеца, но през 2016 г. двамата бяха съперници кой ще спечели номинацията на партията.

В един не особено „политически момент“ Круз използва редица стари снимки на Мелания Тръмп от времето й като модел, за да критикува своя съперник. В отговор Тръмп пусна в туит снимка на съпругата си до снимка на съпругата на Круз Хайди. „Няма нужда да дрънкаме “, написа Тръмп. „Снимките струмват колкото хиляда думи.“ „Доналд, ти си страхливец, по дяволите, остави Хайди на мира“, отговори Круз.

