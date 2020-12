Десетки надгробни плочи в гробището на френския град Фонтенбло бяха изрисувани със свастики, съобщи кметът на града Фредерик Валету.

"Шестдесет и седем надгробни плочи бяха изрисувани със свастики в розово, бяло и сребристо. Отвратен съм от този акт", заяви кметът на Фонтенбло Фредерик Валету пред Франс прес.

Jewish gravestones are spared

