Свлачище отнесе повече от десет сгради в Южна Норвегия. 10 са ранените, един от които критично, а 21 са в неизвестност, съобщи полицията, цитирана от „Ройтерс”.

Свличането е засегнало жилищен район в Йердрум, на около 30 км северно от столицата Осло. Снимки показват голям кратер с разрушени сгради в дъното му. Други постройки са надвиснали застрашително. Хеликоптери кръжат над района. Към момента са евакуирани около 700 души, информират органите на реда.

„Имаше два масивни труса, които продължиха дълго време. Предположих, че почистват снега или нещо подобно. Токът изведнъж спря. Дойде съсед, който ми каза, че трябва да се евакуираме”, разказа местен.

„Това е катастрофа”, определи случилото се министър-председателят Ерна Солберг пред репортери.

A massive #landslide has hit the Norwegian municipality of #Gjerdrum sparking mass evacuation. It's believed heavy precipitation may have made the soil unstable. ❄️Heavy snow is expected to ease in the area this evening. #Norway pic.twitter.com/EZT6rFah3N