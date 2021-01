Борис Джонсън обяви нов национален локдаун, като гражданите са инструктирани да "останат у дома", както направиха по време на първото заключване през март.

UK Prime Minister Boris Johnson announces a national lockdown for England expected to remain in place at least through the middle of February https://t.co/JRtmaTQMSU pic.twitter.com/hvNBaGzCay

Джонсън започна обръщението си към нацията с тревожната статистика със заразяванията и смъртните случаи, както и новия щам на вируса, който се разпространява 70% по-бързо. Това налага незабавни действия, ето защо премиерът обяви новите ограничения за Англия.

Най-голямата новина е затварянето на всички учебни заведения. Това ще остане в сила до средата на февруари, когато е кратката зимна ваканция. По всяка вероятно матурите тази година няма да се проведат по приетия начин, възможно е дори те да бъдат отложени. Борис Джонсън се извини на родителите за трудностите, които ще им бъдат причинени от затварянето на училищата. Голямата разлика от първия локдаун обаче, по думите на премиера е, че е в ход масовото ваксиниране.

Гражданите бяха помолени да следват новите правила, които заместват предходните, от тази вечер. Новите мерки означават затваряне на училищата, а на хората ще се разрешава да излизат само при изключителни обстоятелства:

> За работа, ако хората не могат да работят от вкъщи, като тези в строителния сектор или ключови работници

> Да пазаруват храна или лекарства

> Да се тренират веднъж дневно

> За осигуряване на грижи или помощ на уязвими хора

> По медицински причини

"Ако сега не вземем решителни мерки, националната здравна система може да се окаже пренатоварена след 21 дни", заяви Джонсън и подчерта, че карантината ще продължи поне до средата на февруари.

“We’ve all got to pull together now to make this work over the next few weeks and months”



Labour leader Sir Keir Starmer says he backs the English lockdown and demands a Covid-19 vaccine roll-out “at speed”https://t.co/Y0e2TwakH0 pic.twitter.com/I6ZLSJpUQW