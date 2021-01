Най-старият музей в Европа - "Гревен" в Париж, се освободи от восъчната статуя на Доналд Тръмп ще преди официално да е изтекъл мандатът му.

Капитолият под пълна блокада (ВИДЕО+СНИМКИ)

Това стана в навечерието на встъпването в длъжност на избрания президент на САЩ Джо Байдън. Восъчният двойник на американския милиардер беше свален от постамента си, за да отиде в складовете на музея в парижките предградия. Там зимуват около хиляда фигури на исторически личности и знаменитости, които вече не са актуални.

Hey @slpng_giants,



with timezones and certain sense of relief, the Musée Grévin in Paris has already put #Trump's statue in storage...

according to Bfmtv, the director said "we might use him as a monster for Halloween"#BidenHarrisInauguration https://t.co/66rFdC6Gzb pic.twitter.com/Wz3HVKfQo8