В Русия започна нов ден на протести с искане за освобождаване на опозиционния лидер Алексей Навални. В десетки градове из страната са задържани над 500 души. Центърът на Москва е блокиран и са въведени извънредни мерки за сигурност.

Anti-Kremlin protests break out across Russia in support of jailed Putin critic Alexi Navalny https://t.co/hnGeLdGVVS — Daily Mail Online (@MailOnline) January 31, 2021

Заради часовата разлика, протестите започнаха от Хабаровск и Владивосток в руския Далечен изток. Въпреки студеното време и предупрежденията на властите протестиращи отново излязоха по улиците. В Якутск температурата е минус 40 градуса, но и там десетки изразиха недоволство от политиката на Кремъл.

More than 1000 people detained at rallies in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in Russia, monitoring group says https://t.co/a75jl90mKb — BBC News (World) (@BBCWorld) January 31, 2021

„Днес дойдох за първи път на митинг. Уморих се от произвола и беззаконието на властите. Няма отговор на нито един поставен въпрос. Искам прозрачност и промяна. Затова съм тук и студът само ме ободрява”, каза Иван, жител на Якутск.

В Москва са въведени изключителни мерки за сигурност и за да се попречи на протестиращите центърът на руската столица е блокиран. Спрян е достъпът до централните улици на града, а седем метростанции са затворени. Властите отправиха строго предупреждение срещу участието в протестите.

Blue underwear and toilet brushes, snowball barrages and snow graffiti -- Russia's protest movement in support of jailed Kremlin critic Alexei Navalny has seen demonstrators get creative https://t.co/iskL4qLkaX pic.twitter.com/S5EqipE7Df — AFP News Agency (@AFP) January 31, 2021

„В създадените условия нараства рискът от провокации от страна на организаторите на протестите и участниците в тях. Целта им е да се наруши общественият ред. Така вашата лична безопасност може да се окаже застрашена. Настойчиво ви препоръчваме да се въздържате от участие в неразрешените мероприятия и да предупредите вашите непълнолетни деца и близки”, коментира Ирина Волк, говорител на министерство на вътрешните работи.

More than 2000 people detained across Russia, more than 20 of them were journalists who covered today’s protest rallies. Video by 47news shows detention of photographer Timur Khadzhibekov in Saint Petersburg pic.twitter.com/IXiNzcboHj — The Siberian Times (@siberian_times) January 31, 2021

Затворени са магазините и заведенията за хранене в централната част на Москва. Заради отцепения център протестиращите започнаха да сменят местата, на които се събират. По време на протестите от миналата събота бяха арестувани над 4000 души.

