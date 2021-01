Опозиционерът Алексей Навални стана причина за масови протести, сблъсъци и арести в цяла Русия. Хиляди негови привърженици се събраха в няколко големи града на страна на митинги, които Кремъл обяви за незаконни. Стигна се до бой с полицията, а по неофициални данни над 2 000 души са арестувани. Сред тях и съпругата на Навални - Юлия, която по-късно е била освободена. Заради ситуацията, в понеделник външните министри на страните от ЕС ще обсъдят нови мерки срещу Русия.

Съпругата на Навални съобщи, че е задържана в Москва (СНИМКА)

Заради часовата разлика, протестната вълна тръгна от Хабаровск и Владивосток в руския Далечен изток. Въпреки студеното време и предупрежденията на властите, хиляди протестиращи излязоха по улиците. Стотици са задържани само в Далечния изток. Освен в подкрепа на Навални, протестите в Хабаровск са насочени и срещу ареста на популярния местен губернатор Сергей Фургал, срещу когото властите повдигнаха тежки криминални обвинения.

В Москва, полицията започна да задържа хора още преди началото на големия протест. Според организаторите в акцията са се включили повече от 40 000 души, а според московската полиция - около 4 000.

Беше задържана и съпругата на Алексей Навални, Юлия. В Instagram, където качи селфи от полицейския автомобил, тя обяви иронично: „Извинете за лошото качество на снимката, светлината не е добра в затворническата кола”.

На много места по време на протеста в Москва органите на реда използваха сила срещу множеството.

Алексей Навални призова своите привърженици в цялата страна да протестират, след като беше арестуван миналия уикенд. Тогава той се завърна в Москва за първи път, откакто беше отровен през август. Полицията започна да задържа близки до Навални още преди няколко дни, в опит да откаже неговите поддръжници да протестират.

Pushkin Square Moscow. 20 minutes after the scheduled start time to the Navalny protest pic.twitter.com/OvS6Ul8DAL