От днес до 6 март любителите на изобразителното изкуство ще могат да се насладят на тематична изложба, посветена на месеца на любовта – “Love is in the air” в известна столична галерия на улица „Оборище” 5.

Над 30 произведения на световно известни модернисти и съвременни български творци, обединени от темата за любовта, ще бъдат изложени в галерията. Любителите на изкуството ще могат да видят творби на Уорхол, Пикасо, Дали, Греди Аса, Хубен Черкелов.

Изложбата ще покаже за пръв път на българската публика графичната серия на Салвадор Дали „Ламур де Касандра”. Всички тези картини, както и останалите от изложбата, ще се продават.

„Това е една серия по един литературен текст, която Салвадор дали изрисува по поръчка. Там всъщност става дума за дъщерята на един банкер – Касандра, и цялата поема е доста добре пресъздадена от Дали. Мисля че зрителите с удоволствие биха я разгледали. На 14 февруари галерията ще направи специално арт ателие с предварително записване, в което любители биха могли да рисуват с експонати на тези световно известни имена”, разказа Деница Гергова, директор на галерията.

