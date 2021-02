Всички приехме възторжено ободряващата новина, че Сара Джесика Паркър отново влиза в страхотните обувки на Кари Брадшоу, защото любимият „Сексът и градът“ се завръща с нови епизоди по HBO Max. През пролетта на тази година ще започнат снимките на новите епизоди на „Сексът и градът" след 17-годишно прекъсване.

"Сексът и градът" се завръща, но без една от главните героини

В продължението обаче няма да видим любимата Саманта, изиграна от актрисата Ким Катрал. Американски медии предполагат, че една от причините за това може да е вражда между актрисата и Сара Джесика Паркър, пише edna.bg .

Месец по-късно става ясно, че още една от емблематичните звезди на сериала няма да участва в новите серии.

Защо Саманта няма да участва в новите серии на "Сексът и градът"

Преди часове Daily Mail публикува новината, че 66-годишният Крис Норт - Тузара, няма да участва във филма. Напомняме, че любовната сюжетна линия на Кари и т.нар. Mr. Big е една от най-емблематичните както за сериала, така и за двете части на филма.

В момента актьорът е зает с участие в сериала The Equalizer и заснемането на два филма - Brooklyn All American и Someday Sometime.

