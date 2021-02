Група визуални артисти от Аржентина се опитват да възкресят футболната легенда Диего Армандо Марадона под формата на мозайки, предаде Ройтерс.

Групата, наречена Командо Марадона, представи най-новото си творение - разноцветен стенопис, изобразяващ легендарния аржентински футболист, чиято кончина на 25 ноември миналата година потопи в скръб почитателите му от Буенос Айрес до Неапол, Италия.

Стенописът пред стадион Архентинос Хуниорс, където Марадона играе в ранните години на кариерата си, е от поредицата мозайки, които визуалните артисти създават през изминалите три месеца, за да почетат своя идол.

Residents from the community are invited to add the final pieces to the mosaics, a reflection of how #Maradona was a national hero despite well-documented issues of addiction.



