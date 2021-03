По време на седмицата на модата в Париж своята колекция за есенно-зимния сезон на 2021 година представи модна къща Dior. Новата линия на Мария Грация Киури носи името "Обезпокоителна красота" и бе представена в огледалната зала на двореца Версай.

Камерата проследи танцьори, дефилиращи през нощта на запълнените с мъгла подиуми, за да наподобят външния вид на модели от 17-ти век, докато се впускат и излизат от сенките.

В тъмната приказка на Dior, която включваше черни кожени рокли с буфан ръкави, рокли от тюл в стил принцеса и кадифени палта сред зимните стилове, девойките в беда изчакват да бъдат спасени.

„Не съм обсебена от идеята за принцеса. Всяка жена иска да играе различен герой, с различни дрехи, да бъде введин момент войник, а след това принцеса “, каза дизайнерката Мария Грация Киури в интервю.

Киури - която се опитва да открои явна феминистка позиция върху своите дизайни - каза, че е искала да преосмисли четенето на приказки като истории за пълнолетие.

Намигването към миналото в колекцията варираше от леопардовия принт, представен от основателя на марката Кристиан Диор през 1947 г., до ярко червения цвят, който използва, за да привлече погледите, както и емблематичния мотив на канапирането на ватирани якета.

Другите визии включват панталони със златиста нишка, съчетани с късо яке, рокли в бродерия и авиационен външен вид.

Dior на практика въведе зрителите в най-известната зала на Версай в момент, когато френските културни институции остават затворени за обществеността поради пандемията от коронавирус. Финансите на Версай пострадаха, тъй като продажбите на билети спаднаха.

В разкошната зала марката добави огледала, покрити с восък и бодли, проектирани от италианската художничка Силвия Джамброне, добавящи красота към мистичната атмосфера.

Седмицата на модата в Париж продължава до 10 март.

