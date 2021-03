Франция връща на първоначалните й собственици картина на Густав Климт, присвоена от нацистите. Решението съобщи министърът на културата Розлин Башло.

Картината "Рози под дърветата" се съхранява в парижкия музей "Орсе" и засега не може да бъде отчуждена, защото е от национална колекция. Правителството обаче ще предложи при първа възможност промяна в закона, която да направи възможна реституцията.

Картината е отнета от семейството на Нора Щиасни в Австрия през 1938 г, която е била принудена да я продаде. Това е единствената творба на Густав Климт, собственост на Франция. Придобита е през 1980 г., без да е известна историята й.

