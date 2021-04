Следващият филм на Уил Смит "Освобождаване" (Emancipation), които разказва историята на робството в САЩ, няма да бъде заснет в щата Джорджия, както беше предвидено. Отказът от снимки е в знак на протест срещу новия закон, който ограничава избирателните права на малцинствата и особено на афроамериканците, предаде АФП.

