Млад сив кит се появи край брега на италианския град Фиумичино близо до Рим и предизвика предположения откъде е дошъл, съобщи ДПА. Гигантските животни живеят предимно в Тихия океан.

Китът е на около година. Преди той беше видяно да плува в Неаполския залив до Соренто и близо до остров Понца. От бреговата охрана призоваха хората да не се доближават до кита, който изглежда не се бои от хората. Веднъж той се оплете в рибарска мрежа, но беше освободен.

A grey whale - which is native to the Pacific - has been sighted in the Bay of Naples. The presence of a grey whale in Mediterranean waters is considered extremely rare. Get today's top stories: https://t.co/Jyom4Zp7jk pic.twitter.com/RGNPJUm4hr

Сивите китове могат да достигнат 15 м дължина. В. "Република" нарече кита Уоли. Сиви китове много рядко се появяват в Средиземно море. Един беше видян край Израел през 2010 г. Според някои експерти топенето на ледовете в Арктика е отворило нов път за сивите китове, по който да навлизат в Атлантическия океан.

From Alaska to Italy. The grey #whale, now christened #Wally, was spotted near Rome yesterday as it continues its incredible journey north along Italy's coast. Experts believe its 'exceptional' presence in #Italy could be linked to the #ClimateCrisis. 🐳 https://t.co/TWnGQ9lL3v pic.twitter.com/La1Iq46PNP