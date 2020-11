Мъж от Единбург, Шотландия, който се "сприятелил" с катерица албинос, успя да направи няколко снимки на рядкото животно, съобщава БТА. Ричард Уо разказва, че бялата катерица, която нарича Лекси, от известно време се "мярка" край дома му в шотландската столица.

Очарованият от създанието баща на две деца започнал да оставя храна за новата си приятелка. 51-годишният Уо споделя, че всяка нейна поява го прави щастлив.

Удивителната катеричка е изцяло бяла, като се изключи розовеещият нюанс на ушите, муцунката и лапичките й.

