Бедствие с десетки жертви и изчезнали шокира германия. Загинали са най-малко 42 души. Десетки са в неизвестност, като страховете са, че те също са загинали.

СНИМКИ ОТ БЕДСТВИЕТО ВИЖТЕ ТУК

Причината за трагедията са тежки наводнения. Те са предизвикани от проливни дъждове, паднали за кратко време над западната част на страната. Най-малко шестима са загинали в наводненията и в съседна Белгия.

Има опасения, че броят на загиналите може да се окаже и по-голям. Много от изчезналите са били по покривите на постройките в община Шулд. Двама от загиналите са пожарникари, участвали в спасителна операция.

Стихията отнесла къщи, пътища и стотици автомобили. Разрушена е водопроводната мрежа, съборени са стълбове и няма ток. Най-тежко засегнат е район западно от Кьолн и Бон, между река Рейн и границата на Германия с Белгия и Люксембург.

Над 30 души са изчезнали при срутване на сгради в Аденау, информира телевизия Ен Те Фау, цитирана от ТАСС. Много селища в региона фактически нямат връзка с външния свят, на места е прекъснато електроснабдяването, затворени са редица училища, спрян е общественият транспорт.

В няколко общини беше обявено извънредно положение. Спасителни хеликоптери от цяла Германия бяха изпратени към засегнатия район. Поне 50 души са били свалени от покривите на къщите, където са прекарали нощта. Най-малко двама пожарникари са загинали, докато са помагали на засегнатите от наводненията.

Армията беше мобилизирана, за да помага с разчистването на пътищата и търсенето на изчезналите. Първият отряд от 230 войници, с помощта на верижни машини разчистваха пътя пред пожарникари, полицаи и доброволци.

Най-голямата електрическа компания в района каза, че около 200 хиляди домакинства са останали без ток. На много места е спрял сигналът на мобилните телефони. Бяха затворени няколко магистрали.

Същевременно, същия циклон предизвика тежки наводнения и в съседна Белгия. Има загинали и хиляди навноднени имоти

Най-засегнат е районът на Лиеж, където прииждат реки и се наложи изпускането на два язовира. Белгийските железници спряха да обслужват югоизточните части на страната.

🌧️ Opgepast: enorme flash floods actueel in de regio Kerkrade / Landgraaf, Zuid-Limburg! Naar verluid is daar lokaal al meer dan 100 (!) mm regen gevallen.... #onweer Beelden via collega Tom Reubzaet pic.twitter.com/0C2XvY4mAM

Евакуираните са стотици, като най-засегнати са възрастни хора, много от които живеят сами. Пострадали разказаха пред местни телевизии, че се е наложило да напуснат домовете си, без дори да могат да вземат лекарствата си. Възрастните хора са настанени временно в обществени сгради.

Never seen this in Belgium #Verviers #flooding #floods pic.twitter.com/QC2PrHaPLB