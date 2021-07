Най-голямата европейска авиогрупа "Луфтханза" премахва обръщението "дами и господа" от поздрава към пасажерите на борда на самолетите си и го заменя с полово неутрална алтернатива, съобщава France-Presse.

Europe's largest airline group Lufthansa said Tuesday it was retiring "ladies and gentlemen" as an on-board greeting in favour of gender-neutral alternatives. https://t.co/5FcPqVG7T8