Руски пътнически самолет Ан-28 с най-малко 13 души на борда изчезна от радарите в близост до сибирския град Томск, съобщава Ройтерс.

#BREAKING



An-28 plane with 17 people on board disappears on radar over #Russia's Tomsk region pic.twitter.com/kEDVb8ULYY